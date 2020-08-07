ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في العاصمة صنعاء تتبع جميعة قطر الخيرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تمكنت السلطات الرسمية في العاصمة صنعاء من ضبط اثنين طن وستمائة واثنين وثلاثين كيلو من اللحوم الفاسدة، التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية الخليجية.

وعلم موقع الخليج 365 من مصادر موثوقة أن جمعية قطر الخيرية كانت تستعد لتوزيع الكمية الفاسدة على المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، غير ان الجهات المعنية تمكنت من ضبط الكمية الفاسدة وتحريزها.

واشار الى ان الجهات المختصة قامت بتسليم الكمية المضبوطة الى حديقة الحيوانات بمحاضر رسمية بعد التأكد من أنها صالحة للاستهلاك الحيواني وليس الادمي.

وقد اشادت المصادر بمستوى الحرص الرسمي على سلامة المواطنين، داعية المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية الى مراعاة ضميرها الإنساني في التعامل مع المواطنين خاصة في ظل الحصار المشدد على اليمن واليمنيين.