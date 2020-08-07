الجاني معروف والظروف غامضة.. مقتل رجل مُسن ذبحاً بطريقة مروعة بحديقة عامة في ذمار

أقدم رجل يوم أمس الخميس على ذبح مسن بطريقة بشعة ومروعة في حديقة عامة بمدينة ذمار (جنوبي العاصمة صنعاء) في ظروف غامضة، لم تعرف دوافعها.



وقالت المصادر "قام الجاني والذي يسكن في مركز جامع السلف في منطقة هران بذبح الحاج "محمد صالح الاحصب" (63 عام) في حديقة هران العامة والذي ينحدر من مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار".



وأقدم الجاني على التنكيل بجثة الرجل المسن بطريقة مروعة، بحجة ان المقتول كافر وان ذبحه واجب ديني وانه اضحية تقربا لله، وفقاً للمصادر.



وقالت مصادر لـ "يمن شباب نت" أن القاتل تابع الضحية اثناء مروره في حديقة هران قاصدا زيارة اولاده اللذين يعملون كحراسه بموقع هران، وعندما كان المقتول مار في الطريق لوحده تم الاستفراد به وطعنه عدة طعنات ثم قام بذبحة".



وصودف أثناء الجريمة مرور احدى النساء التي كانت ترعي الأغنام، الا ان القاتل هدد بقتلها وكون القتيل كبير بالسن لم يستطع الدفاع عن نفسه، وقال القاتل للمرأة "ان القتيل كافر ويجب ذبحه وتقديمه كأضحية"، وقد الزم القاتل الضحية بنطق الشهادتين قبل ذبحة حسب شهادة المرأة.



وذكرت المصادر "كون المنطقة لم يكن فيها أحد قامت المراءة بالصياح والصراخ بعد هروب القاتل واستنجدت برجلين قاموا بمتابعة القاتل والقبض عليه وايصاله لقسم منطقه هران".



وقالت المصادر "بعد ان أكمل القاتل على تنفيذ جريمته الأولى مشى متبجحا مرتاح وقام بالإمساك برجل اخر يريد ذبحه ويطلب منه نطق الشهادة الا ان ذلك الرجل قاومه ولاذ بالفرار".



وحصل "يمن شباب نت" على صور للضحية عقب تنفيذ الجريمة بحقة لكنه يعتذر عن نشرها كما وردت، والتي تظهر الضحية مذبوح من خلف رقبته بطريقة مروعة والدماء تسيل عليه.