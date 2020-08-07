أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها خاص

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس/آب 2020 وهي كالتالي: أمن المهرة يقبض على عصابة سرقت 20 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالقطن https://www.elyamnelaraby.com/494139/ بن بريك: الجنوب استطاع انتزاع اعترافا دوليا وأثبت وجوده على الأرض https://www.elyamnelaraby.com/494140/ اختتام زيارة ناجحة لمحافظ حضرموت لمديرية دوعن والمناطق التابعة لها https://www.elyamnelaraby.com/ Advertisements تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/494137/ تعرف على أسعار بيع وشراء العملات في المكلا لهذا اليوم https://www.elyamnelaraby.com/494138/ ريمة.. وفاة 14 شخصاً بينهم نساء وأطفال جراء السيول https://www.elyamnelaraby.com/494152/ بلادنا تطلب من الـ(ايسيسكو) تسجيل الاغنية الصنعانية في قوائم التراث الاسلامي https://www.elyamnelaraby.com/494157/ قيادة انتقالي عدن تشارك في مهرجان التراث الشعبي في يافع https://www.elyamnelaraby.com/494158/ الصليب الأحمر: السيول تهدد حياة الكثيرين في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/494159/ المفلحي يعلق على وجود نترات الأمونيوم المحتجزة في ميناء عدن https://www.elyamnelaraby.com/494160/

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