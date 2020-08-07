المفلحي يعلق على وجود نترات الأمونيوم المحتجزة في ميناء عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

علق بسام المفلحي عضو اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، على ما يتداول عن المواد المحتجزة في ميناء عدن من نترات الامونيوم.

Advertisements

وأكد انها موجودة بالفعل قائلا : ( مواد وكميات مختلفة ) ويعود سبب إحتجازها من قبل التحالف منعا لوصولها لأيادي الحوثيين الإنقلابيين كون هذه المواد بالإمكان إستخدامها لأغراض عسكرية إلى جانب أغراض مدنية أخرى.

واضاف : "إلا أنه وبكل أسف أيضا وبالرغم من مصادرتها فأن تدفق تلك المواد مستمر في الوصول لأيادي الإنقلابيين من خلال منافذ بحرية غير شرعية لمحافظة مجاورة , والمصيبة الأخرى أنه يتم السماح بنقلها وعبورها فيما بعد بريا عبر قيادات أمنية وعسكرية وبتصاريح صادرة عن تلك القيادات ( حصلنا مؤخرا على ملف متكامل حول هذه التجاوزات وسيتم وضعه أمام قيادة المجلس عقب إنتهاء إجازة العيد ) وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف وبشكل عاجل لما يمثله من مخاطر أمنية وكذا أضرار إقتصادية خصوصا على ميناء عدن.

وطالب المفلحي بسرعة نقل تلك المواد المصادرة أو المحتجزة إلى خارج المدينة حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه .