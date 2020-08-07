الصليب الأحمر: السيول تهدد حياة الكثيرين في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، من أن حياة الكثيرين مهددة جراء السيول في اليمن.

وقال مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في اليمن، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "‏غرق أناس ومواش، وتدمرت منازل وطرقات وجسور وسدود؛ بسبب السيول في اليمن" خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف: "حتى الآن ما زالت حياة الكثيرين مهددة.. إنها حقا كارثة حقيقية".

وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي العشرات حتفهم، جراء السيول التي ضربت محافظات عدة، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية.