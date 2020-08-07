قيادة انتقالي عدن تشارك في مهرجان التراث الشعبي في يافع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 الخليج 365 - لحج Advertisements توجه وفد القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، ظهر اليوم، الى مديرية يافع بمحافظة لحج للمشاركة في مهرجان يافع للتراث الشعبي. وتشارك القيادة المحلية برئاسة البروفيسور عبدالناصر الوالي ، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ، رئيس القيادة بالعاصمة عدن، في المهرجان الكرنفالي والتراثي الشعبي الذي تحييه البلدة سنوياً. هذا وياتي احياء مهرجان التراث الشعبي اليافعي لهذا العام تزامناً مع الذكرى التاسعة لتحرير جبل العر من قوات الاحتلال الشمالية في العام 2011 م وكذا الانتصارات العسكرية والسياسية التي تحققها القيادة الجنوبية برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.

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