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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بلادنا تطلب من الـ(ايسيسكو) تسجيل الاغنية الصنعانية في قوائم التراث الاسلامي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
الخليج 365
سلم سفير اليمن لدى الرباط، عز الدين الاصبحي اليوم مدير عام منظمة العالم اﻹسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك، خطابا وطلبا رسميا من وزارة الثقافة اليمنية لإدراج عنصرين من عناصر التراث الثقافي غير المادي اليمني بقائمة التراث في العالم الإسلامي.
وقال وزير الثقافة إن العنصران هما (الأغنية الصنعانية)، و(النخلة: التقاليد والمهارات والممارسات المرتبطة بها)، اللذان تم إدراجهما مسبقا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية التابعة لمنظمة اليونسكو.
حيث تم إدراج الأغنية الصنعانية في القائمة عام 2008، بينما ملف (النخلة)، والذي كان ملفا مشتركا تقدمت به 14 دولة عربية، تم إدراجه عام 2019.
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