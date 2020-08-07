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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. انهيار منزل الشاعر عبدالله البردوني بسبب الأمطار الغزيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
انهار منزل شاعر اليمن وأديبها الكبير، عبدالله البردوني، في مدينة صنعاء القديمة، بشكل كلي، جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة، والإهمال المتعمد من جانب مليشيا الحوثي التي تسيطر على صنعاء.
وذكرت صفحة الشاعر الكبير عبدالله البردوني، على الفيسبوك، أن منزله في حارة المنصور بمدينة صنعاء القديمة أضحى ركاماً، بسبب الإهمال المتعمد والأمطار التي هطلت مؤخراً.
وتعرضت منازل مدينة صنعاء القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو للانهيار بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، في الأسبوعين الأخيرين، من دون أن تتحرك مليشيا الحوثي، لاتخاذ أية خطوات لإنقاذ المدينة التاريخية.
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