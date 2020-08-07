غواصة ألوية العمالقة تنتشل جثتي طفلين من سواحل عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

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توجهت فرق غواصة ألوية العمالقة، الجمعة، للبحث عن جثة طفل وطفلة أخرى غرقا، قبل يومين، في ساحل العشاق بمديرية التواهي بالعاصمة عدن.

وانتشلت فرق غواصة العمالقة، جثة الطفل عبدالله أحمد عبدالحميد، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد عمليات بحث واسعة، والطفلة جواهر عدنان سعيد، ذات 11 عاماً، وهي من محافظة إب، وقامت بتسليمهما إلى أسرتيهما.

وجاء ذلك بتوجيهات قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي، لتلبية النداء الإنساني للبحث عن الطفل والطفلة في ساحل عدن، حيث تكونت الفرقة من ستة غواصين.

وأشار النقيب صفوان العزيبي، قائد خفر السواحل في ألوية العمالقة، أن عملية البحث تمت بالتنسيق مع زوارق خفر السواحل في العاصمة عدن.