شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايام من تهديدات " أبو علي الحاكم " لمشائخها..قبائل " دهم " تنتفض ضد الحوثيين وتدشن "مطارح" لدعم الجيش الوطني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف اليوم الخميس مطارحهم لدعم وإسناد الجيش الوطني واستعادة المحافظة من الحوثيين.

وقد حضر المطارح التي أقيمت في أطراف الجوف المئات من أفراد قبائل دهم وأبناء الجوف مع أسلحتهم ضمن الترتيبات الرامية لتحرير المحافظة وإعادتها إلى السلطة الشرعية.

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وقال محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، في تدشين المطارح، إن التدشين هو ترجمة عملية لوعده يوم خروجه من عاصمة المحافظة عقب سيطرة الحوثيين عليها بأن الشرعية ستعود إليها، مشيراً إلى أنه أبلغ الذين تواصلوا معه يومها من الأصدقاء والذين طلبوا منه التزامات بأن لا يعود، أنه عائد ولن يؤخره سوى العتاد والعدة، واليوم يتم تدشين مطارح المقاتلين وعتادهم.

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وأكد العكيمي في رسالة شديدة اللهجة للحوثيين أنهم عائدون إلى محافظتهم.

بدوره أكد الشيخ علي بن صالح شطيف، مسؤول مطارح قبائل دهم، أن تدشين المطارح دليل على وحدة الصف بين أبناء المحافظة وأنهم داعمين للجيش الوطني بالرجال والمال حتى تحرير الوطن بأكمله وليس فقط الجوف.

وأضاف في كلمة له، أننا نعلن من هذا المكان أننا قد اشتقنا إلى براقش ومعين والبيضاء والسوداء والزاهر والمتون وخب وبرط بجبالها الشماء.

من جهته، ألقى الفريق الركن، صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، كلمة حيا فيها قبائل دهم وأبناء الجوف مؤكدا أنهم خير سند للقوات المسلحة في تحرير المحافظة واليمن كلها. وأضاف “نحن لا نهدف إلى تحرير منطقة أو محافظة وإنما تحرير اليمن من الكهنوت الحوثي الغاشم الذي تسلط على كل شيء ونهب ممتلكات الدولة وأذل المواطنين”.

وختم رئيس الأركان كلمته قائلا إنهم يثقون في أبناء الجوف القابعين تحت سيطرة المليشيات الحوثية بأنهم خير سند وخير من يتعاون مع الجيش الوطني.