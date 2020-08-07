شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الحباري ينقلب على الحوثيين ويخاطب زعيمهم ساخرا! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال القيادي فارس الحباري والمعين من قبل المليشيا الحوثية محافظا لمحافظة ريمة أنه اكتشف مؤخرا الحوثيين قدموا الى العاصمة صنعاء للسلب والنهب وإبقاء المناصب لمن سماهم “العترة المطهره” بينما تكون المقابر مصير أبناء الشعب اليمني.
ووجه الحباري خطابه عبر حسابه في تويتر الى زعيم المليشيا الحوثية قائلا ” اين جيت يا سيد عبدالملك مما بيحصل للشعب والوطن من عترتكم المطهره طلعت اللقيه سود (فحم)”
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