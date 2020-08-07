شكرا لقرائتكم خبر عن "قنبلة موقوتة"بميناء "عدن".."130" حاوية من "نترات الأمونيوم" تزن ضعف الكمية التي انفجرت بمرفأ " بيروت" مخزنة منذ "3"سنوات ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي الجنوبي البارز"فتجي بن لزرق" في منشور على صفحته بالفيسبوك عن وجود "130" حاوية في رصيف ميناء عدن محملة نترات الامونيوم وتتواجد منذ 3اعوام تزن4900طن

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وعلقت الناشطة البارزة " هدى الصراري " على منشور الصحفي " بن لزرق " بالقول "بمعنى انها ضعف الكمية التي انفجرت بمرفأ بيروت ان صح هذا الموضوع الخطير يشكل كارثة محققة ع المدينة".

" "الخليج 365" " ينشر نص منشور الزميل " بن لزرق " "البيان الذي أصدرته الدائرة الإعلامية لميناء عدن ونفت فيه وجود أي مواد خطرة على ارصفة الميناء مجاف للحقيقة وغير واقعي وكاذب.

وهذا امر يعلمه كل مسئولي الميناء من اكبرهم إلى اصغرهم .

قال البيان ان المواد الموجودة هي مادة اليوريا وليست نترات الامونيوم وانها ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحضر عملية نقلها أو خزنها.

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حسنا طالما وهي ليست مواد متفجرة ولا مشعة ولا يحضر نقلها او خزنها لماذا يتم احتجازها منذ 3 سنوات فوق رصيف الميناء؟

هل من اجابة لهذا السؤال فقط؟

املك كل الادلة القاطعة على ما اوردته في ادعائي السابق وادعو إدارة ميناء عدن لرفع قضية ضدي واستدعائي للنيابة وتشكيل لجنة حكومية للنزول إلى رصيف الميناء والتأكد عيانا من موجود هذه الحاويات وفحص محتوياتها .

علما انه وابتدأ من يوم الأحد القادم سيتم الشروع في إجراءات إخراج هذه الحاويات والتخلص منها امام انظار جميع العاملين في الميناء وهو امر لن يستطيع أي طرف اخفائه ببيان أو غيره.

وحينها سنكون بحاجة الى اجابة على السؤال التالي ..

طالما وهي ليست مواد متفجرة ولا مشعة ولا يحضر نقلها او خزنها لماذا سيتم التخلص منها؟

اتفهم تعرض إدارة ميناء عدن لضغوط هائلة دفعتها لاصدار هذا البيان لكن هذا لايعني ان نقبل بحالة التزييف هذه .

مطلبي تشكيل لجنة مستقلة للنزول إلى الميناء واحالتي إلى التحقيق فورا فيما يخص هذه الواقعة ..

أقول هذا وانا على ثقة انه وابتدأ منذ يوم الأحد ستتم إجراءات النقل والتخلص لهذه الكميات واعدكم ان انشر فيديوهات النقل والتخلص على صفحتي ، لا لشيء إلا تأكيدا على اننا لانقول إلا الحقيقة ولا شيء سواها .

انا صحفي ولست مسئولا لكنني احرص على تتبع الحقيقة ،ربما اخوض في ملفات شائكة على الدوام لكنها الصحافة مهنة المتاعب .

قول الناس للحقيقة