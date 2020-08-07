شكرا لقرائتكم خبر عن 19 موقوفا يتم التحقيق معهم بشأن انفجار بيروت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل السلطات اللبنانية تحقيقاتها بشأن الانفجار الذى وقع يوم الثلاثاء الماضي في مرفأ بيروت.

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وتجرى السلطات التحقيق مع 19 موقوفا من بينهم المدير العام السابق للجمارك، على خلفية أن نترات الأمونيوم تم تخزينها في عهده.

ومن جهته، فيطالب الشعب اللبناني، وفقا لقناة الإخبارية، بإجراء تحقيق دولي بشأن الحادث، وذلك منعا لإلصاق التهم بصغار الموظفين ومحاسبتهم على جرائم ارتكبها كبار المسؤولين.