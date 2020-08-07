شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لكل المواطنين والمقيمين في المملكة .. السجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف ريال سعودي لمرتكبي هذه المخالفات ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحذير لكل المواطنين والمقيمين في المملكة نشرت النيابة العامة السعودية اليوم الجمعة عبر حسابها الرسمي عل تويتر بياناً أكدت فيه على تضمين مجموعة من الجرائم الكبرى أثناء قيادة المركبة، لافتةً إلى أن عقوبتها قد تصل إلى الغرامة 200 ألف ريال والسجن 4 سنوات، إذا نتج عن هذه الجرائم وفاة أو زوال عضو للمصاب.

وجاء في البيان: «” تعد من الجرائم الكبيرة حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن ??يوماً”

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وأضاف بيان النيابة: “كل من ارتكب حادثًا مرورياً متعديًا ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 4 سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

“وكذلك كل من ارتكب حادثًا مرورياً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها عن 15 يومًا؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين”.

وأضافت النيابة العامة:”يحال كل من ارتكب حادثًا مرورياُ إلى المحكمة المختصة للنظر في تقرير العقوبة المناسبة، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة”.