شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل و هام لكل المقيمين" المصريين " بهذه الدولة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مكتب التمثيل العمالي المصري في الكويت من قيام بعض الأفراد بتشكيل كيان غير قانوني تحت مسمى “اللجنة النقابية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين” بهدف جمع الأموال.

ووفقا لـ “روسيا اليوم”، أهاب مكتب التمثيل العمالي في الكويت بالمواطنين المصريين عدم التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن وزارة القوي العاملة المصرية والمكتب غير مسؤولين عن أية تبرعات مادية أو عينية يقوم هذا الكيان بجمعها في دولة الكويت أو غيرها تحت أي مسمى.

يذكر أن الكثير من المواطنين المصريين يتعرضون لعمليات نصب كبيرة بداعي جمع الأموال سواء لتجديد الإقامة أو الحصول على تأشيرات دائمة، ودائما ما يقع المواطنين ضحية لمثل هذه العمليات