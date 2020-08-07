وكيل محافظة الجوف: إحياء ذكرى يوم الولاية نابع من الهوية الايمانية وارتباط اليمنيين وحبهم لآل البيت وولاية الإمام علي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجوف

أوضح وكيل محافظة الجوف الشيخ فهد أبو راس إن إحياء شعبنا اليمني لذكرى يوم الولاية نابع من الهوية الإيمانية الأصيلية وارتباط اليمنيين وحبهم لآل البيت، وولاية الإمام علي عليه السلام التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صريحة يوم غدير خم بقوله:(من كنت مولاه فعلي مولاه).

وأشار وكيل محافظة الجوف إلى أهمية احياء يوم الولاية والتمسك بقيم وأخلاق الإمام علي عليه السلام، لما لمعاني الولاية وقيمها من أثر في استنهاض الهمم والطاقات والقدرات لمواجهة قوى الطغيان الاستكبار والعدوان.. وقال “كما كان أبناء الإيمان والحكمة ومنذ دخولهم الإسلام في مقدمة من حملوا رسالة الدين الإسلامي الى اصقاع المعمورة، ودافعوا عن حياض الإسلام متمسكين بقيمه الحقيقية قولاً وعملا، ها هم اليوم يواجهون تحالف العدوان السعودي الوهابي الإماراتي وأسيادهم من الصهاينة والامريكان الذين أرادوا بمشروعهم الاحتلالي التوسعي وأد كل صوت يصدح بالإيمان والنهج المحمدي وولاية آل البيت لمواجهة قوى التكفير والضلال”.

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وأضاف الشيخ فهد أبو راس “إن مايواجهه شعبنا منذ ست سنوات من عدوان وحصار، وقتل للابرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في أبشع جرائم ومجازر لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، لهو أكبر دليل على كم العِداء والحقد الدفين لليمنيين أنصار الرسول الاعظم وعترته أهل بيته وأعلام الهدى من بعدهم الذين هم أهل الولاية والولاء”.

وأكد وكيل محافظة الجوف أن المخاطر والتحديات التي تواجه الأمة العربية والإسلامية سواءً في اليمن أو سوريا او العراق او لبنان وغيرها من دول الممانعة، تستوجب أهمية توحيد الصفوف للنهوض بالواقع، والتخلص من كل أشكال الوصاية والهيمنة والمشاريع العدائية التي تستهدف سلخ وإبعاد الأمة عن دينها وولائها لنبيها وآل بيته الأطهار.

وهنأ الشيخ فهد أبو راس قائد الثورة العلم المجاهد السيد عبدالملك بن بدر الدين الحوثي، حفيد الإمام علي عليه السلام وحامل لواءه بمناسبة ذكرى عيد الولاية.. داعياً إلى الإستمرار في دعم الجبهات بالمال والرجال حتى يتحقق النصر المؤزر لشعبنا على العدوان الظالم.