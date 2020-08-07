تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت اليمن العربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 الخليج 365 ينشر "الخليج 365" رحلات طيران اليمنية ليوم غد السبت الموافق 8 أغسطس/ آب وهي كالتالي: Advertisements رقم الرحلة: 606 خط الرحلة : سيئون - القاهرة الإقلاع : 0800صباحا الوصول: 1045 صباحا رقم الرحلة : 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون الإقلاع : 1145 ظهرا (توقيت القاهرة) الوصول: 1615 مساء رقم الرحلة : 600 خط الرحلة : عدن - القاهرة الإقلاع : 1030صباحا الوصول: 1300 ظهرا رقم الرحلة : 601 خط الرحلة: القاهرة - عدن الإقلاع : 1400 ظهرا(توقيت القاهرة) الوصول: 1830 مساء

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