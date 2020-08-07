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تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت اليمن العربي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غد السبت الخليج 365

الخليج 365

  ينشر "الخليج 365" رحلات طيران اليمنية ليوم غد السبت الموافق 8 أغسطس/ آب وهي كالتالي:  

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رقم الرحلة: 606 خط الرحلة : سيئون - القاهرة  الإقلاع : 0800صباحا                                                                                                                                                                                                                                         الوصول: 1045 صباحا

رقم الرحلة : 607  خط الرحلة : القاهرة- سيئون الإقلاع : 1145 ظهرا   (توقيت القاهرة)                                                                                                                                                                       الوصول: 1615 مساء

رقم الرحلة : 600  خط الرحلة : عدن - القاهرة الإقلاع : 1030صباحا                                                                                                                                                                                                                                        الوصول: 1300 ظهرا

رقم الرحلة : 601  خط الرحلة: القاهرة - عدن  الإقلاع : 1400 ظهرا(توقيت القاهرة) الوصول: 1830 مساء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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