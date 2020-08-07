ريمة.. وفاة 14 شخصاً بينهم نساء وأطفال جراء السيول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

الخليج 365

لقي 14 شخصاً، غالبيتهم نساء وأطفال، حتفهم إثر انهيار منزلين، ليل الجمعة، في محافظة ريمة، غربي اليمن، بسبب الأمطار الغزيرة.

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وقالت مصادر، إن "منزلا تهدم جراء السيول في قرية جبل ريم بمديرية الجعفرية أدى إلى وفاة ست نساء وثلاثة أطفال".

وأضافت المصادر، إن المواطنين عجزوا عن إنقاذ النساء، بسبب انعدام الإمكانيات، وسط غياب تام لدور سلطات الأمر الواقع.

وأفادت أن "خمسة أشخاص آخرين لقوا مصرعهم جراء انهيار منزل في مديرية الجبين عاصمة المحافظة ذاتها".

وجرفت سيول الأمطار، التي ضربت المحافظة الجبلية مساء الخميس، حقولاً زراعية واسعة في المديريتين.