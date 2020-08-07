شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير الانترنت في اليمن بعد ساعات من اعلان الحوثيين خروج 65% من السعات الدولية عن الخدمة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة للحوثيين في صنعاء، عن عودة معظم السعات الدولية الخارجية للإنترنت إلى الخدمة، وذلك عقب ساعات من إعلانها عن خروج 65 بالمائة من سعات الإنترنت "جراء الأمطار والسيول". وحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية فإن ذلك بأتي، "بعد إصلاح الانقطاعات التي تعرضت لها شبكة الألياف الضوئية الوطنية في عدد من المحافظات جراء الأمطار الغزيرة و السيول المتدفقة". . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأوضح مصدر مسئول بالمؤسسة أن "الفرق الفنية بذلت جهوداً استثنائية لإصلاح الكابلات المتضررة وإعادتها للخدمة في عدد من المحافظات في ظل ظروف وأجواء صعبة وفي زمن قياسي من أجل عودة واستمرار خدمة الإنترنت بشكل طبيعي"، وفق الوكالة الحوثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما مصير الانترنت في اليمن بعد ساعات من اعلان الحوثيين خروج 65% من السعات الدولية عن الخدمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.