شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة ومرعبة من قلب العاصمة صنعاء في الأثناء والمحلات الكبيرة تغرق بعد يوم مخيف من السيول ( مجموعة الصور ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدفقت على العاصمة صنعاء مساء اليوم سيول جارفة أغرقت عددا من الأحياء ، وارتفاع منسوب مياه السائلة في المدينة القديمة إلى مستويات قياسية. كما تعرض حي التحرير لشبه غرق كلي. ووصلت السيول إلى أعماق مدينة صنعاء القديمة. وخلال الساعات الماضية تدفقت سيول غير معهودة من خولان وسنحان باتجاه العاصمة صنعاء. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed

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