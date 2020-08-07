شكرا لبحثكم عن خبر شاهد اول ظهور لرئيس اركان الجيش في محافظة الجوف .. وماذا قال للقبائل؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حيّا رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز المواقف الشجاعة لأبناء كل القبائل اليمنية في إسناد القوات المسلّحة في معركتها مع مليشيا الحوثي المتمردة، في مختلف الجبهات والميادين.

وأكد رئيس الأركان خلال اللقاء التشاوري لقبائل دهم في محافظة الجوف أن قوات الجيش مسنودة برجال المقاومة والقبائل تهدف لتحرير اليمن كافة من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، وليس منطقة أو محافظة واحدة، لافتاً إلى جرائم المليشيا الكهنوتية التي تسلطت على كل شيء في البلاد ونهبت الممتلكات العامة والخاصة.

وقال مخاطباً الحشود القبلية “أنتم أصحاب المواقف الشجاعة التي يشهد لها التاريخ فلقد كنتم وما زلتم خير سند للقوات المسلحة في تحرير الجوف وتحرير اليمن”.

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وأضاف “نحن بعون الله قادمون على تحرير اليمن بفضل من الله ثم تعاون إخواننا في قيادة التحالف العربي، ولن ندخر جهداً في دعم كل القبائل المساندة للجيش الوطني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن بشكل عام، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه كل من يريد الأضرار بنا وبلادنا كائناً من كان”.

من جانبه جدد محافظ محافظة الجوف اللواء امين العكيمي، تأكيده العزم على استكمال تحرير محافظة الجوف وكل اليمن من مليشيا الحوثي، مضيفا “إننا قادمون لتحرير الجوف وكل الوطن وسنرفع علم الجمهورية اليمنية في كل ربوع الوطن، ولن نترك الجوف واليمن لأي انقلابي أو مخرب أو فاسد ولا لخائن يعيث فيها فساداً”.

وثمّن اللواء العكيمي، الدعم الذي يقدّمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية لاستكمال تحرير اليمن من المليشيات الحوثية الإيرانية.