بالصور .. وفاة ثلاثة أطفال وانهيار نفق في العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توفي ثلاثة أطفال غرقاً بحارة السد بمديرية آزال بأمانة العاصمة، كما إنهار احد الأنفاق بشكل جزئي جراء السيول الجارفة التي شهدتها العاصمة صنعاء مساء أمس الخميس.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على صنعاء العاصمة وضواحيها الى تضرر أكثر من 20 منزلاً وجرف أكثر من 25 سيارة وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدر مسؤول في أمانة العاصمة أن النفق بجولة تعز إنهار بشكل جزئي، عقب امتلاءه بمياه الأمطار مما ادى الى اغلاق النفق بشكل مؤقت، مؤكداً أن الاخطاء الهندسية وعدم الرقابة الإشراقية من قبل السلطات السابقة على تنفيذ المشاريع الخدمية تقف وراء انهيار النفق .

وكانت السيول تسببت أيضاً في انهيار وسقوط ثلاثة منازل بمديريات الوحدة وشعوب وصنعاء القديمة