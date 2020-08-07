شكرا لبحثكم عن خبر ميناء عدن يوضح: لدينا حاويات اسمدة حجزها التحالف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر مسؤول بميناء عدن لكريتر سكاي حقيقة وجود نترات الامونيوم.

وقال المصدر في تصريح نشره موقع كريتر سكاي:ان ما يحدث مبالغ فيه في العدد والنوعية والتي موجودة هي اسمدة مستخدمة الا اذا كان صاحب الادعاء لديه مواد يضيفها ويغير وظيفتها.

وأضاف ربما لديه حاويات تحتوي هذه المواد وقد تكون البيانات مختلفة عن التي مسجلة عندنا.

واشار الى ان الميناء يحتوي على الاف الحاويات وليست وظيفته تفتيشها و انما مناولتها لاصحابها وهناك جهات الجمارك المختصة في فحصها.

وأختتم: الميناء لديه العشرات من الحاويات المتروكة والمتوقفة من مختلف البضائع وهناك لجنة مختصة وتجتمع دورياً لمناقشة هذا الامر.