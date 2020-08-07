شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : محتجون يقطعون اهم الشوارع الرئيسية في صنعاء..لهذا السبب (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطع شبان محتجون قبل قليل أهم الشوارع الرئيسية في صنعاء. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وقال شبان غاضبون ان سبب قطع شارع تعز على خلفية عدم انقاذ شاب غريق. وقام مجموعة من المهمشين بقطع شارع تعز عند جسر دار سلم احتجاجا على عدم انقاذ شاب منهم وقت غرقه.

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