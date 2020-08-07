شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام زيارة ناجحة لمحافظ حضرموت لمديرية دوعن والمناطق التابعة لها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020

الخليج 365 - المكـلا



اختتم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء أمس الخميس، زيارة تفقدية لمديرية دوعن استغرقت ثلاثة ايام، شارك خلالها أبناء المديرية والمناطق التابعة لها، ومنتسبي القوات المسلحة والأمن أفراحهم بعيد الأضحى المبارك.

وافتتح المحافظ ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الحيوية بمديرية دوعن، واستمع وتعرف على احتياجات المديرية والمناطق التابعة لها.

وتفقد المحافظ القائد الجاهزية القتالية للوائي شبام وحضرموت، واطلع على انتشار قوات اللوائين المنتشرة على جبال ومناطق مديرية دوعن والضليعة والمديريات المجاورة لها.

وأشاد المحافظ بالانضباط الأمني، وأكد على اهمية اليقظة ورفع الجاهزية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل.

مشاركة الأهالي فرحتهم بالعيد

استهل المحافظ البحسني، زيارته لمديرية دوعن بمشاركة أبناء المديرية أفراحهم بعيد الأضحى المبارك، حيث حضر جانباً من الألعاب الشعبية التي أقامها أبناء مديرية دوعن ابتهاجاً بالعيد، وزيارة المحافظ للمديرية.

وتبادل المحافظ التهاني بالعيد السعيد مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية والقيادة العسكرية والأمنية والمشائخ والأعيان وأبناء المديرية، مطلعاً على احتياجات المديرية، ومؤكداً اهتمام قيادة المحافظة بمديرية دوعن ومديريات المحافظة كافة.

وضع حجر الأساس لمشروع مجمّع الدوائر الحكومية بدوعن

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال الزيارة، حجر الأساس لمشروع مجمّع الدوائر الحكومية بمديرية دوعن.

وبحسب مخطط المجمّع الذي تقدّر مساحته الإجمالية بـ 25×35 متر، فإنه سيضم الدوائر الحكومية بالمديرية، ومخازن خاصة بالمكاتب، وسيتكون المجمّع من أربعة أدوار.

وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت تولي مديرية دوعن اهتماماً كبيراً لما تختزنه هذه المديرية من إرث ثقافي كبير، الأمر الذي يجعلها نموذجاً متميزاً في مخزونها الثقافي.

وقال محافظ حضرموت: "لاحظنا من خلال زياراتنا المتكررة إلى دوعن أن المجمّع الحكومي للإدارة المحلية بالمديرية لا يليق بمستوى هذه المديرية من حيث اتساعها وموقعها وحضارتها وثقافتها، ولهذا وضعت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة اهتماماً منها بالمديرية، حجر الأساس لمشروع المجمّع الحكومي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وحثّ المحافظ البحسني السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال والجهات الفنية على تذليل الصعوبات وإيلاء هذا المشروع المهم اهتماماً كبيراً، لاستكمال أعماله الإنشائية وإفتتاحه رسمياً في القريب العاجل.

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افتتاح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب

وافتتح محافظ حضرموت بمديرية دوعن، مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب، بتمويل من مؤسسة صلة.

واستمع من المدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي باشماخ، إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يستهدف آبار المياه بمناطق "الجحي والعرسمة ونقاب باخميس" بمديرية دوعن، و "رحبة بن جنيد" بمديرية غيل بن يمين، ويستفيد من هذا المشروع أهالي المديريتين.

وأوضح المحافظ البحسني أن مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب يأتي في إطار توجهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وضمن اهتماماتها لبدء تنفيذ مشاريع تعمل بالطاقة الشمسية.

وثمّن المحافظ تدخلات مؤسسة صلة الإنسانية والخدمية التي تساند جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، في ظل الظروف الصعبة للبلاد.

الاطلاع على الخدمات الطبية بمستشفى بالجحي واطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمديرية دوعن، على سير العمل والخدمات الطبية المقدّمة للمرضى في مستشفى مقيبل بالجحي، مستمعاً من إدارة المستشفى إلى نشاطها، والعمليات الجراحية التي أجريت خلال الاسبوع الماضي والمقدّرة بـ19 عملية، إلى جانب 42 ولادة طبيعية، وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 213 من المواطنين الذين ترددوا على قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأشاد محافظ حضرموت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية خلال عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، مثمناً دورهم الإنساني العظيم للحد من تفشي الأمراض والأوبئة.

واطمأن المحافظ البحسني على صحة المرضى المرقدين في أقسام المستشفى، مقدماً لهم مساعدات مالية، وداعاً الله العلي القدير أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية، والشفاء العاجل.

وطاف المحافظ البحسني، ومرافقوه بأقسام وأجنحة المستشفى، متعرفاً عن كثب على المهام التي يقوم بها الكادر الصحي والفني والإداري بمستشفى الجحي، مقدماً للعاملين في المستشفى حوافز مالية، نظير جهودهم المبذولة في خدمة المرضى.

محافظ حضرموت يلتقي مقادمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بمديرية دوعن

وحرص محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خلال هذه الزيارة على زيارة مناطق مديرية دوعن، والإلتقاء بمقادمتها ومواطنيها.

حيث التقى المحافظ، مقادمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بمديرية دوعن.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ البحسني إلى معاناة أهالي المناطق وهمومهم والصعوبات التي تواجه حياتهم اليومية، مطلعاً على مستوى الأوضاع الخدمية في هذه المناطق.

وأشار محافظ حضرموت إلى أن مديرية دوعن تعد من المديريات التاريخية ذات الإرث الثقافي الكبير، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية ستسعى إلى حل الإشكاليات وفقاً والأولوية وبحسب الإمكانيات المتوفرة، في ظل عدم وجود الموازنة، نتيجة ظروف الحرب الحالية.

المحافظ يطلع على سير العمل بالمركز الصحي بمنطقة لبنة مديرية دوعن

وفي سياق اهتمامه بالقطاع الصحي، اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على سير العمل ومستوى الخدمات الصحية والعلاجية بالمركز الصحي بمنطقة لبنة بمديرية دوعن.