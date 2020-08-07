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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن بريك: الجنوب استطاع انتزاع اعترافا دوليا وأثبت وجوده على الأرض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
الخليج 365 - متابعات
أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن أبناء يافع كانوا سباقين في تقديم التضحيات تلو التضحيات نحو استقلال الجنوب وأمنه واستقراره.
وأشاد لدى لقائه الودي الخميس، المرجعية الجنوبية الشيخ عبدالرب النقيب، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وشيخ مشائخ الموسطة ونقيب يافع، وعدد من الوجهاء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بيافع بالدور الريادي ليافع ودعمها للتوجهات الوطنية للمجلس الانتقالي ومايقوم به من خطوات تجاه الجنوب وقضيته، ناقلاً إليهم تهاني اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، وكافة أعضاء هيئة رئاسة المجلس وأبناء الجنوب بعيد الاضحى المبارك.
ولفت اللواء بن بريك إلى أن المجلس الانتقالي واجه تحديات كثيرة للدفاع عن أمن الجنوب، تدخلت فيها مخابرات دول داخل الجنوب، مذكرا بمسألة أزمة الرواتب والخدمات المفتعلة وغيرها وليس آخرها اتفاق الرياض الذي انتصر فيه المجلس.
وقدم رئيس الجمعية الوطنية شرحاً واضحاً حول كثير من القضايا التي استجدت على الساحة الجنوبية ومن أبرزها تعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن.
وأكد اللواء أن المجلس يسعى إلى مستقبل زاهر وآمن لعدن وللجنوب بشكل عام يستعيد فيه المواطن كرامته وإنسانيته وينعم بالخدمات والثروة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجنوب حقق الكثير وانتزع اعتراف دولي وإقليمي وحتى على المستوى المحلي وأثبت وجوده وقوته على الأرض وبات رقما صعبا ويحسب له حساب.
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