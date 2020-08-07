شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن المهرة يقبض على عصابة سرقت 20 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالقطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 الخليج 365 - متابعات

قبضت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرق البلاد، يوم الجمعة، على عصابة نهبت أكثر من 20 كجم من الذهب من محل مجوهرات بوادي محافظة حضرموت. وتمكنت سلطات المهرة من ضبط اللصوص، بعد تلقيهم بلاغا بعملية السرقة، لتشديد الإجراءات في المنافذ. وتحفظ أفراد الأمن في نقطة اللبيب بالمهرة، على العصابة وما بحوزتهم من مسروقات، للقيام بالإجراءات اللازمة الخاصة بالقضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن المهرة يقبض على عصابة سرقت 20 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالقطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.