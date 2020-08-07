شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة.. كيف أصبح منزل الشاعر عبدالله البردوني بعد إنهياره في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهار منزل شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني في العاصمة صنعاء جراء هطول امطار غزيرة. وادى هطول امطار غزيرة فى العاصمة صنعاء الى إنهيار منزل شاعر اليمن الكبير عبدالله البردوني. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed يذكر ان منزله يقع في صنعاء القديمة انهار جراء تساقط الأمطار امس الخميس.

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