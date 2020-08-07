شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يكشف مفاجأة بشأن المسؤول " المباشر " عن انفجار بيروت! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال بهاء الحريري إن كل شخص في بيروت يعرف أن “حزب الله” يسيطر على ميناء بيروت ومطارها ومن غير المعقول أن السلطات لم تكن تعلم أن شحنة نترات الأمونيوم القاتلة كانت مخزنة بمستودع هناك.

وأضاف النجل الأكبر لرئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل في العام 2005، في أول تعليق له على حادث الانفجار: “السؤال الذي يجب أن نطرحه هو كيف تم السماح لهذه المادة القابلة للاحتراق بالبقاء في وسط هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة؟” ، بحسب موقع روسيا اليوم .

وتابع: “من الواضح تماما أن حزب الله هو المسؤول عن الميناء والمستودع حيث تم تخزين نترات الأمونيوم.لا شيء يدخل ويخرج من الميناء أو المطار دون أن يفعل ذلك مع علمهم.. لا شيئ”.

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وأضاف بهاء الحريري، أن “قرارهم كان بوضعها هناك في وسط مدينة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة بمثابة كارثة كبرى. والآن لدينا مركز مدينة مدمر”.

وقال بهاء الحريري: “لا أستطيع التكهن بالأحداث الدقيقة التي وقعت في الميناء في ذلك اليوم، لكن “حزب الله” منظمة إرهابية معروفة، وأعتقد أنه كلما تسببوا في المزيد من الدمار كان ذلك أفضل حالا. إن علاقتهم التكافلية مع الحكومة تمنحهم الثقة الكاملة لفعل ما يريدون”.

وختم قائلا: “نحن بحاجة إلى تحقيق دولي عاجل في هذه المأساة. لا يمكنك الوثوق بالحكومة أو حزب الله لإجراء تحقيق مناسب. يجب أن يكون لدينا تحقيق خارجي وسريع”.