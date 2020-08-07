شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هتك عرضها على يد صديقها وظهورها في فيديو مخل .. القبض على فتاة تيك توك ‘‘منة عبدالعزيز’’ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات المصرية القبض على فتاة "تيك توك" منة عبدالعزيز، بعد ساعات من القبض على صديقها مازن إبراهيم بعد ادعئها هتك عرضها على يده.

وكانت الفتاة المثيرة للجدل، قد أعلنت تعرضها لهتك عرضها على يد صديقها مازن إبراهيم بمساعدة صديقاتها، لتخرج بعد ذلك مرة أخرى وتنفي الأمر.



وتبلغ الفتاة من العمر 17 سنة كما تقوم بعمل فيديوهات مع يدعى محمد كلاشينكوف على برنامج تيك توك، حيث ترتدى فيها ملابس ضيقة وفاضحة.

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