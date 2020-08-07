شكرا لقرائتكم خبر عن سبق : الشرطة السعودية تكشف عن مصير المواطن الذي قتل زوجته وشقيقه في مكة المكرمة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة، في المملكة العربية السعودية، امس الخميس، القبض على سعودي، بعد ساعات من قتله لزوجته وشقيقه بحي الشرائع، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.
وأقدم المواطن السعودي الليلة البارحة، على قتل زوجته بآلة حادة، إثر خلافات بينهما، وأثناء خروجه من منزله وجد شقيقه فحدثت مشادة كلامية بينهما، فأطلق النار عليه، ليرديه قتيلًا في الحال.
وهرب القاتل عقب ارتكاب جريمته إلى مكان مجهول، قبل أن يتم القبض عليه اليوم، وتم تسليمه للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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