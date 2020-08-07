شكرا لمتابعة خبر عن هذا ماحدث في الجوف بحضور 80 من كبار المشائخ وأثار جنون الحوثيين (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هذا ماحدث في الجوف بحضور 80 من كبار المشائخ وأثار جنون الحوثيين (صور)

دشنت قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف اليوم الخميس مطارحهم لدعم وإسناد الجيش واستعادة المحافظة من مسلحي الحوثيين بحضور أكثر من ثمانين من أكبر مشائخ الجوف على رأسهم العكيمي وشطيف والعراقي والشايف والسنتيل والهندوس والمسلمي والمحبوبي والمحمدي والحسيني والهمداني والذويي والعملسي.

وأكدت قبائل محافظة الجوف توحدها وتماسكها وتجاوزها للخلافات والثارات والنعرات مشيرة إلى جاهزيتها العالية لدعم واسناد قوات الجيش واستعدادها لرفد الجبهات بالمقاتلين والمشاركة الفاعلة في معركة تحرير المحافظة من جماعة الحوثيين.

===========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

عاجل وخطير: باخرة تركية تباغت الجميع وتثير الرعب والهلع لكل سكان العاصمة المؤقتة عدن..لن تصدق ماحدث

عاجل وفي غاية الخطورة: تقرير أمريكي يصعق الزبيدي وكل قادة الانتقالي ويكشف حقيقة مرعبة اثارت جنون ولي عهد ابو ظبي ..( تفاصيل مخيفة )

تحذير أمريكي: لا تسأل هذه الاسئلة في جوجل ولا تبحث عن اجابتها والا ستندم طوال حياتك..تعرف على الاسئلة التي تعرضك للخطر

عاجل: مسؤول خليجي رفيع يباغت الجميع ويكشف صورة منفذ تفجير بيروت..شاهد صورة المنفذ الذي ازهق أرواح اللبنانيين وابكاهم من شدة القهر( صورة صادمة )

عاجل وخطير: روسيا تصعق عبد الملك الحوثي بخبر صادم قهر كل الحوثيين وأربك كل حساباتهم..واذا كان هذا صحيح فإن الحوثيين سيستسلمون ويرفعون الرأية البيضاء رغما عنهم

عاجل: الانتقالي يباغت الجميع بموقفه من عودة الرئيس هادي الى عدن..ويستفز كل المكونات الجنوبية بهذا الاعلان الصادم الذي لم يتوقعه احد

عاجل وخطير: الامارات تقهر كل اليمنيين وتخطف كنز ثمين يعتز ويفتخر به كل يمني وبموافقة من الشرعية والسعودية..لن تصدق ماهو الكنز الذي حصلت عليه الامارات

أمريكية متحجرة القلب تدفن طفلها فور ولادته وهو حي يرزق..لن يخطر على بالك ابدا من الذي اكتشف الجرينة المروعة

“ناصر القصبي” يصعق كل السعوديين ويهز المملكة كلها بتوجيه الشكر والتقدير للعدو الاول للسعوديين..لن تصدق من الذي شكره ناصر القصبي ( صورة )

عاجل: الرئيس هادي يقلب الطاولة على رأس عيدروس الزيبدي ويوجه له ضربة قاضية جعلته يخشى العودة للجنوب..لن تصدق ماذا فعل هادي (صورة صادمة للانتقالي)

عاجل:ليست الامارات ولا المجلس الانتقالي..هذه الجهة تفرض انفصال الجنوب عن الشمال بقوة السلاح..لن تصدق من الذي فرض الانفصال بالقوة وأصبح الانفصال رسميا

عاجل: السلطات السعودية تقصم ظهر الجنرال الاحمر وتبدأ اول خطوة رسمية للاطاحة به من منصبه..لن تصدق ماذا فعلت السعودية للتخلص من الجنرال الاحمر

Advertisements

سيدة من المملكة تقتل أطفالها بطريقة وحشية..وعند التحقيق معها صدمت الجميع بالسبب الذي دفعها لارتكاب جريمتها المروعة..لن تصدق لماذا ذبحت اطفالها

عاجل وخطير: منظمة الصحة العالمية تصعق كل سكان العالم وترعب البشرية كلها بهذا الخبر الصادم الذي لا يخطر على البال بشأن فيروس كورونا القاتل

عاجل:محافظ مأرب سلطان العرادة يشعر بالرعب والهلع ويهرب مع أفراد عائلته الى المدينة المنورة ( صورة + فيديو )

ذئب بشري يغتصب مذيعة حسناء أمام ااولادها ( صورة + فيديو صادم )

عاجل وفي غاية الخطورة :الرئيس هادي يتلقى قبل قليل خبر كارثي واعلان رسمي بفصل الشمال عن الجنوب ( صورة صادمة )

عاجل:ليس الميسري ولا الجبواني..قيادي جنوبي بارز يعلن الحرب المسلحة ضد الزبيدي وطرده من الجنوب..شاهد من هو وكيف رد الانتقالي عليه (صورة + الاسم)

عاجل:معجزة إلهية لاتخطر على البال وقعت في هذه المحافظة اليمنية وأذهلت الرئيس هادي وعبد الملك الحوثي وحتى الملك سلمان..شاهد المعجزة ( صورة )

عاجل وخطير جدا..الرئيس هادي يباغت الجميع ويقدم استقالته من الرئاسة ويعلن رغبته في مغادرة الرياض بشكل نهائي

شابة يمنية من هذه المحافظة تتعرض للاغتصاب في بلد عربي..وصدمة كبيرة لليمنيين لأن الشرطة اطلقت سراح المجرم وسجنت الفتاة المغتصبة ( صورة صادمة )

وخلال التدشين قال محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، إن التدشين هو ترجمة عملية لوعده يوم خروجه من عاصمة المحافظة عقب سيطرة الحوثيين عليها بأن الشرعية ستعود إليها، مشيراً إلى أنه أبلغ الذين تواصلوا معه يومها من الأصدقاء والذين طلبوا منه التزامات بأن لا يعود، أنه عائد ولن يؤخره سوى العتاد والعدة، واليوم يتم تدشين مطارح المقاتلين وعتادهم.

من جانبه، أكد مسؤول مطارح قبائل دهم الشيخ علي بن صالح شطيف، ، أن تدشين المطارح دليل على وحدة الصف بين أبناء المحافظة وأنهم داعمين للجيش الوطني بالرجال والمال حتى تحرير الوطن بأكمله وليس فقط الجوف.

وأضاف "نعلن من هذا المكان أننا قد اشتقنا إلى براقش ومعين والبيضاء والسوداء والزاهر والمتون وخب وبرط بجبالها الشماء".

من جهته، ألقى الفريق الركن، صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة، كلمة حيا فيها قبائل دهم وأبناء الجوف مؤكدا أنهم خير سند للقوات المسلحة في تحرير المحافظة واليمن كلها.

وأضاف “نحن لا نهدف إلى تحرير منطقة أو محافظة وإنما تحرير اليمن من الكهنوت الحوثي الغاشم الذي تسلط على كل شيء ونهب ممتلكات الدولة وأذل المواطنين”.

وأكد رئيس الأركان في كلمته ثقته بأبناء الجوف القابعين تحت سيطرة الجماعة الحوثية بأنهم خير سند وخير من يتعاون مع الجيش الوطني.

في حشد جماهيري عظيم وكبير قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف يدشنون مطارحهم المساندة للجيش الوطني لإستعادة المحافظة وبحظور أكثر من ثمانين من أكبر مشائخ الجوف على رأسهم العكيمي وشطيف والعراقي والشايف والسنتيل والهندوس والمسلمي والمحبوبي والمحمدي والحسيني والهمداني والذويي والعملسي