شكرا لبحثكم عن خبر سقطرى : ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية وحليب الأطفال ومواد البناء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مواطنون ان محافظة أرخبيل سقطرى شهدت أرتفاع جنوبي لسلع الغدائية المختلفة . حيت ارتفعت مادة الدقيق من 13500 إلى 24000 اي بما يعادل الأرتفاع لأكثر من 90 ٪ . وارتفعت مادة القمح من 15000 إلى 26000 اي بما يعادل 75 ٪ . Advertisements وارتفعت أيضا مادة الأسمنت في هناجر الإماراتيين من 4000 إلى 6000 اي بما يعادل الأرتفاع 33 ٪ . وهناك أيضا عدد من المواد الغذائية الأساسية والألبان وحليب الأطفال ارتفعت دون تحرك الجهات المعنية وردع المتلاعبين بالاسعار .

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