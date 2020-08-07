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"قناص الحوثي" إرهاب يستهدف المدنيين في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - انكسرت شوكة الحوثيين ومنوا بالكثير من الهزائم والخسائر على ايدي القوات المسلحة الجنوبية في محافظة الضالع, ولجأت المليشيات بشن سلسلة هجمات على المدنين من نساء وأطفال وشيوخ.

 

 

وردت مليشيات الحوثي الإرهابية على خسائرها و هزائمها المتكررة باستهداف المدنيين الأبرياء في الضالع فهي لا تفرق بين صغير او كبير إنما تعمل على قتل أي كائن حي يتحرك وهذا أمر يدفع ثمنه المدنيين ويعد من جريمة من جرائم الحرب.

 

واحدث عمليات الاستهداف عملية قنص قام بها عنصر ارهبي من المليشيات الحوثي حيث استهدف طفلة تدعى مودة الايوبي تبلع من العمر 12 عاما.

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هذا العمل الغادر يأتي بعد أيام قليلة من استهداف شنته المليشيات على أربع نساء وطفلة في عمليات قنص متفرقة في مناطق "مريس" و"هجار" و"حجر" شمال محافظة الضالع.

 

أعمال بشعة تقوم بها المليشيات لاستهداف المدنيين وتثير ذعر الأهالي لاسيما النساء والأطفال .

 

وخلال الفقرة الماضية استطاعت القوات المسلحة الجنوبية تحقيق الكثير من الانتصارات والبطولات الكبيرة في حربها المستمرة ضد الإرهاب الحوثي وكان أخرها استهداف مواقع مليشيات الحوثي شمال الضالع .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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