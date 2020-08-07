شكرا لبحثكم عن خبر مناشدات لإنقاذ حي شعبي بلحج من كارثة محدقة بمنازلهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي ( خاص ) :

اجتاحت عاصفة رملية مصحوبة بامطار متفرقة ورعدية مدن دلتا لحج مساء امس.

وغطت موجة غبار وامطار متوسطة عموم مدن دلتا لحج مساء الخميس 6 اغسطس.

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ويتخوف سكان حارة الخطيب بمدينة الحوطة من حدوث كارثة إنسانية قد تحل عليهم سيما بعد أن تعرضت منازلهم للتشققات والأضرار بمياه الأمطار والصرف الصحي.

ويعبرون عن مدى فداحة الكارثة التي يعانون منها بسبب تزايد هطول الأمطار في هذه الأثناء مصحوبة برياح وأصوات رعدية ومنازلهم على وشك السقوط في أي وقت.

وناشد سكان حي الخطيب الأخ المحافظ ولجنة التعويضات بالمدينة سرعة إتخاذ مايجب اتخاذه قبل حدوث أي كارثة قد لا يحمد عقباها.

وتعيش عشرات من الأسر في حي الخطيب العتيق أوضاع صعبة خاصة بعد أن تعرضت منازلهم للانهيار والتشققات منذ أشهر ولم يتلقى سكان الخطيب من سلطة لحج إلا وعود بصرف تعويضات عبر وسائل الإعلام فقط.