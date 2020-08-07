شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول بالسفارة يكشف الحالة الصحية لليمنيين الذين أصيبوا بانفجار بيروت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - استماع/رعد الريمي
كشفت المستشار الإعلامي في سفارة اليمن مها البريهي في لبنان حال وصحة المقيمين اليمنيين المتضررين من انفجار بيروت.
وقالت المصابين من اليمنيين هم ثلاثة وامرأة هم طالبين في بيروت وأحد أبناء الجالية اليمنية من المقيمين في بيروت اصيبا في الانفجار.
ولفتت بمداخلة لقناة" اليمن" فإن كلا أصيب بإصابات طفيفة الطالبين غادرا المشفى فيما الثالث أصيب إصابات في ساقه مازال في المشفى ووالدته أصيبت في يدها وما زالوا يتلقوا العلاج.
وقالت أن بيروت شهدت شيء لا يوصف انه لا يمكن أن يوصف وما ترونه عبر وسائل الإعلام لا يعبر عن 1% مما نراه نحن هنا القاطنين في بيروت الأمر مريع جدا جدا.
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