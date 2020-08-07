شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة تحذر المواطنين بعد تضرر العديد من المنازل شرق الأمانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت أمانة العاصمة، مساء اليوم ، تحذير هام إلى المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من أماكن ومصبات تدفق السيول، في العاصمة صنعاء.

وحذر مصدر محلي بأمانة العاصمة، السكان وسائقي المركبات بالأمانة بعدم استخدام السائلة لعبور السيارات والمشاة حرصاً على سلامتهم جراء هطول الأمطار الغزيرة التي منً الله تعالى بها على العاصمة صنعاء وضواحيها وتسببت في تدفق السيول الجارفة.

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وأكد المصدر في تصريحه لموقع “الحوثيين” أن الأمطار الغزيرة أدت الى تضرر عدد من المنازل الواقعة على مجاري السيل في حي السد بنقم شرق العاصمة.

المركز الوطني للأرصاد من جانبه توقع استمرار الأمطار الغزيرة في أغلب محافظات الجمهورية وعدم استقرار الأحوال الجوية، ودعا المواطنين إلى توخي الحذر