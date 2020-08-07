شكرا لقرائتكم خبر عن إنهيار 4 منازل في صنعاء القديمة وسقوط عشرات الضحايا وأنباء عن إنفجار سد سعوان. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعرَّضت مدينة صنعاء التاريخية لأضرار بالغة جراء المنخفض الجوي، الذي يضرب عدداً من المدن اليمنية منذ أيام، فيما ارتفع عدد ضحايا السيول خلال اليومين الماضيين، إلى 21 شخصاً وعشرات المصابين.
وأفاد الأهالي في صنعاء، إنَّ الساعات الماضية شهدت انهيار 4 من المنازل العتيقة في مدينة صنعاء القديمة، أحدها مكون من 4 طوابق.
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وأشار المصدر إلى أن عشرات المنازل في حي “صلاح الدين” و”بّروم” مهددة بالانهيار، بعد ظهور تصدعات كبيرة في جدرانها جراء الأمطار الغزيرة التي تهطل على صنعاء.
وأجبرت الأمطار أكثر من 12 أسرة على إخلاء منازلها خشية انهيارها على رؤوسهم، فيما أطلق عدد من المدنيين نداء استغاثة للمنظمات المعنية لإنقاذ المدينة.
وكان ناشطون قد تناقلوا خبر انفجار سد سعوان بالعاصمة صنعاء، وهو خبر لا صحة له حسب مصادر مطلعة من أبناء المنطقة.
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