شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة " يمنية " الدخول اليها لأي مواطن " يمني "يستلزم " تصريحا " إماراتيا مسبقا..وناشط جنوبي يعلق؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن منع ميلشيا "الإنتقالي" دخول اي مواطن يمني الى محافظة "سوقطرة" ألا بموجب تصريح مسبق. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وعلق الناشط الجنوبي البارز " صالح منصر اليافعي " على الاجراءت الطارئة من قبل ميلشيا " الإنتقالي " بالقول في تغريدة له قبل قليل " العار كل العار أن يتم منع أبناء اليمن دخول جزيرتهم سقطرى ، اي وجه بقى لهذه الشرعية ألذي تدعون أنكم أتيتم لإعادتها ، ما يحدث هو احتلال متكامل الاركان ".

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