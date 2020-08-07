شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار والسيول تكشف عن كنوز وآثار مدفونة وتماثيل اثرية في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت سيول الامطار الغزيرة التي تشهدها اليمن منذ أيام عن اثار مدفونة في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية واخرى اعلامية ان السيول أظهرت آثار مدفونة وتماثيل اثرية في محافظة مأرب.

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ونقلت بعض هذة المصادر ان مجموعة من الاشخاص عثروا على كنوز وتماثيل برونزية في مدينة النحاس الواقعة على شمال البلق الشرقي بمحافظة مأرب .

وأوضح المصدر، انه تم العثور على تمثالين برونزيين، وعدد من الاواني الفخارية وفيها ذهب حميري خالص، مشيرا، الى ان عدداً من المواطنين مازالوا يقفون بجانب السيول، في انتظاران تظهر لهم كنوزاً وآثار.

وبحسب المصادر فان الشيخ أحمد مفتاح، وهو أحد وجهاء مأرب أكد وجود كنوز وتماثيل كثيرة، وان الأمطار كشفت عن بعضها، حيث ان شخصين قد عثروا على هذة الكنوز دون أن يوضح المزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول “رزقهم”، موكدا في الوقت نفسه ان كمية كبيرة من الآثار كشفتها السيول وتسابق الناس عليها.

وحذر مفتاح، الجميع من التعامل مع الأجسام الغريبة التي جرفتها أو كشفتها السيول باعتبارها أموال عامه، كما حذر من وجود ألغام، لاسيما وكمية السيول تأتي من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية