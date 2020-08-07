شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تغرق هذه الأثناء.. السائلة تفيض والسيول تغرق المنازل وتتسبب بوفاة عدد من المواطنين ( صور عاجلة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء، هذه اللحظة، أمطاراً غزيرة وتدفقت السيول الجارفة بكثافة من مناطق جنوب وشرق أمانة العاصمة صنعاء، علاوة على مياه الأمطار الغزيرة على الأمانة، لتمتلئ سائلة صنعاء التي يخترق وسط المدينة القديمة، وفاض المجرى عن آخره وطمر عددا من الأحياء.

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واندفعت المياه نحو منازل المدينة التاريخية الملاصقة للمجرى من الجانبين.

وأطلقت السلطات المحلية تحذيراً عاجلا ودعوة إلى السكان القاطنين في المنازل بجوار السائلة، تحثهم على مغادرة منازلهم.

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وشهدت صنعاء أمطاراً غزيرة منذ ايام، تواصلاً مع الأيام السابقة، وتدفقت على إثرها السيول الجارفة إلى مجرى سائلة صنعاء التاريخية.

وأظهرت صور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجرى السائلة الملاصقة للمدينة القديمة تفيض بمياه عاتية.

وأفاد شهود عيان لـ " يمن دايركت " أن الأمطار الغزيرة تسببت في تهدم عدد من المنازل وسقوطها مما أدى إلى إعاقة الحركة في الشارع. فيما غمرت المياه بيوتا اخرى وتسببت بوفاة بعض المواطنين غرقا.

هذا وقد اجتاحت السيول عدد من المنازل الواقعة في شمال صنعاء في حي الجراف وبني حوات والمطار والتحرير والحصبة وباب اليمن، مما أدى إلى نزوح بعض السكان ومغادرتهم لمساكنهم.