شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تزف بشرى سارة وتعلن رسمياً فتح حدودها أمام جميع اليمنيين وتلغي تأشيرة ” خروج ودخول” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إن حدود بلاده مفتوحة لكل اليمنيين في الشمال والجنوب المغادرين والعائدين إلى بلادهم. وقال بن علوي في حوار مع قناة (فرانس 24) الفرنسي إن علاقة بلاده مع اليمن متميزة وأن الشعب اليمني شعب شقيق ويحتاج المساعدة وأنه من غير المعقول حصاره نهائياً، مضيفاً “سنساعد اليمنيين بالأساليب الواضحة الداعية إلى التعقل والحوار، وحدودنا مفتوحة لكل اليمنيين الذين يذهبون إلى الدول الأخرى والذي يأتون من الخارج إلى اليمن. وهذا الأمر فتح لملاقاة بين اليمنيين الشماليين والجنوبيين”، مشيراً أن “اليمنيين أشقاءنا وجيراننا ونسعى معهم وغيرهم لنصل لحل الاختلافات وسنتمكن عند حالة من غض النظر في الماضي والنظر إلى المستقبل”. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وأضاف بن علوي في حواره أن الأزمة اليمنية أصبحت معقدة، مضيفاً “لكن لو تحاور اليمنيون من أجل المستقبل سيتغلبون على هذه المشكلة”.

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