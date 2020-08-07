شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان " هام " من الجوازات السعودية بخصوص تعديلات طارئة على قرارات تخص الوافدين ومن ضمنها استخراج الاقامة والرسوم ( تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمديد الإقامة لجميع الوافدين و المقيمين في السعودية كشفت مدرية الجوازات السعوديةا أنها عدلت بعض القرارات التي تخص الوافدين فيما يتعلق بالإقامة، وكذلك الرسوم.

وفي سياق متصل فقد بينت واأظهرت الجوازات السعودية الي أن عملية تجديد الإقامة متاحة في كل وقت عن طريقة موقع أبشر.

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طريقة تمديد الإقامة للوافد

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وكشف مصدر رسمي في المدرية العامة بإدارة الجوازات السعودية أن أي من الوافدين في الوقت الحالي يستطيع التأكد من صلاحية هويته عن طريق خدمة أبشر فيما حددت الجوازات رسوم تجديد الإقامة طبقا لآلية اللوائح التنفيذية المقررة من الجوازات السعودية رسميا.

طريقة تجديد الإقامة للوافد في السعودية

أولاً :- الدخول لموقع الوافد، والقيام بملء البيانات، أو الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية السعودية www.moi.gov.sa .



ثانياً :- الضغط على إيقونة تجديد اقامة، ثم تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب المرفق على الموقع والتأكد من صحتها والتي تتمثل في القيام بتسديد مصروفات بواسطة طريق البنك.

ثالثاُ :- الدخول على موقع وزارة الداخلية، ثم عليك القيام بالضغط إيقونة اسم العامل، لتظهر فوراً كل بياناتك في هيئة نموذج مكتمل يجب منك التأكد من صحة تلك البيانات.



رابعاً :- القيام بالانتقال انتقل لأخر الصفحة، ومن ثم تسجيل البيانات الخاصة بجواز سفرك، الانتقال بالضغط بالموافقة على الشروط والأحكام وبعدها التأكيد ويكون الموضوع قد تم بشكل كامل.

رسوم تجديد الإقامة للوافد

يتم إحصاء الرسوم الخاصة بتمديد هوية مقيم بخطوتين، الخطوة الأولى عن طريق الحساب البنكي، أو عن طريق دفعها يدويا في احدى مراكز الخدمات التابعة للجوازات أو لوزارة الداخلية وتبلغ رسوم تجديد الهوية للتمديد 100 ريال أما لأصحاب الهوية المنتهية فقد تبلغ 500 ريال سعودي.