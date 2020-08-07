شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تحظر دخول جميع القادمين إلى أراضيها .. وتستثني هذه الفئة فقط ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصر حظر دخول جميع القادمين إليها سواء براً أو بحراً أو جواً، دون أن يكون لديهم ما يفيد بأنهم أجروا تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من الوصول إلى أراضيها.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا القرار يُستثنى منه السائحون العرب والأجانب القادمون عبر خطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح.

وأضاف أنه يحظر على جميع وسائل النقل سواء براً أو بحراً أو جواً نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقي محافظات الجمهورية دون أن يكون لديهم ما يُفيد بأنهم أجروا تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.