"كارثة السيول".. 10 وفيات في ريمة وتهدم منازل والمياه تغمر "صنعاء القديمة" وتودي بحياة طفلة (فيديو+صور)

ماتزال كارثة السيول والأمطار تعصف بالمواطنين وتفاقم من معاناتهم اليومية في مختلف المحافظات اليمنية ويوما بعد آخر تواصل سيول الأمطار جرف الممتلكات وحصد أرواح الأبرياء وهدم المنازل بصنعاء والحديدة والمحويت وريمة وغيرها من المدن اليمنية.



وأمس الخميس تسببت الأمطار الغزيرة بوفاة وإصابة 16 شخصا بمحافظة ريمة نتيجة تهدم منازل بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المحافظة منذ أيام.



وبحسب مصادر "يمن شباب نت" فقد تسببت الأمطار الغزيرة بإنهيار منزلين مما أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 6 آخرين في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة.

وقالت مصادر "أن من بين البينهم نساء وأطفال حيث إنهار منزل في قرية "ريم بني احمد" بالجعفرية كان يستضيف حفل زفاف وانهار بطوابقه الاربعة، ومنزل آخر في "بني خطاب" بالجبين لا يزال ثلاثة من ساكنيه تحت الانقاض بعد انتشال الاهالي جثث 5 افراد".

كما تسببت الأمطار والسيول بجرف عداد من مزارع المواطنين والحقت أضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم وتسببت بقطع الطرق الرئيسية بمختلف مديريات المحافظة.



وفي العاصمة صنعاء تسببت سيول الأمطار أمس الخميس بوفاة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة في حارة السد بمنطقة نقم القريبة من مدينة صنعاء القديمة.



واغرقت سيول الأمطار عددا من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء وتسببت بحدوث أضرار مادية كبيرة في المحلات التجارية وتضرر عددا من المنازل وجرف عددا من السيارات بشوارع متفرقة من العاصمة صنعاء.



وفي صنعاء القديمة قالت مصادر أمس الخميس "أن نحو أكثر من 40 سقف تعرضت للسقوط بفعل استمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ أسبوعين فيما تعرضت بعض المنازل للانهيار بشكل كلي".



وفي محافظة الحديدة أفادت مصادر محلية أمس الخميس أن سيول الأمطار تسببت بوفاة شخص وفقدان آخر بمديرية برع، كما تسببت السيول بجرف عددا من مزارع المواطنين.





Advertisements

وكانت سيول الأمطار قد تسببت خلال الأيام الماضية بحدوث كارثة إنسانية في مناطق مختلفة من محافظة الحديدة أبرزها تهامة حيث جرفت السيول خيام النازحين والحقت أضرار مادية كبيرة في الممتلكات وسط غياب تام لدور سلطات الأمر الواقع الحوثيين الذين يسيطرون على الحديدة ست سنوات.



وفي الوقت الذي تغرق فيه سيول الأمطار منازل اليمنيين وتجرف مزارعهم وممتلكاتهم في صنعاء والحديدة وذمار والمحويت، تدعو ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى جمع التبرعات لمساعدة حزب الله في لبنان تحت مسمى مساعدة الشعب اللبناني.



وماتزال بعض المحافظات اليمنية تشهد هطول أمطار غزيرة حتى اللحظة وسط تحذيرات للمواطنين من الابتعاد عن أماكن تدفق السيول مع تحذيرات من انتشار سحب رعدية ضخمة في عددا من المحافظات اليمنية مع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية خلال الأربعة والعشرين الساعة القادمة.