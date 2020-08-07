شكرا لبحثكم عن خبر طلب يمني لإدراج الأغنية الصنعانية بقائمة التراث في العالم الإسلامي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سلم سفير اليمن لدى الرباط عز الدين الأصبحي، اليوم، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم المالك، طلبا رسميا من وزارة الثقافة لإدراج (الأغنية الصنعانية)، و(النخلة: التقاليد والمهارات والممارسات المرتبطة بها)، ضمن التراث الثقافي غير المادي اليمني بقائمة التراث في العالم الإسلامي.

ورحب الدكتور المالك، بطلب وزارة الثقافة..مشيرا الى انهم سيدرسون الملف وسيعرض على لجنة التراث في العالم الإسلامي.

Advertisements

وأكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أن الجماليات التي يمتلكها الغناء الصنعاني من كمالية إيقاعاته وتميز كلماته وشعره جعلته متفردا عن الألوان الغنائية الأخرى..لافتاً الى ان النخلة تمثل تراثا عربيا أصيلا.

وكان السفير الاصبحي، قد استعرض ما تعرضت له الآثار اليمنية من أضرار جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار أربعة مبان أثرية في مدينة صنعاء القديمة، المصنفة على لائحة مواقع التراث العالمي.