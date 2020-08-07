شكرا لبحثكم عن خبر نجاة أسرة كاملة عقب انهيار منزل كانت تسكنه بصنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نجت أسرة كاملة من الموت، مساء الخميس 6 أغسطس 2020م، إثر سقوط منزلها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في مديرية الوحدة بالعاصمة صنعاء.
وقال سكان محليون لوكالة خبر، إن منزلاً مكوناً دورين ومبنياً بمادة "اللبن الطينية" سقط فوق ساكنيه في حارة سوق حجر بمديرية الوحدة.
وأضافوا إن المنزل الذي انهار تسكنه أسرة بيت الدعيس وكان يتواجد بداخله رجل وزوجته وفتاة وطفل.
وأشاروا إلى أن شباب الحي قاموا بالبحث تحت الأنقاض عن الأسرة المفقودة وتمكنوا من إنقاذها وإسعاف الأم الحامل إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
وتشهد العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى أمطاراً غزيرة منذ أكثر من أسبوعين أسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية فادحة في البنية التحتية ومنازل المواطنين وممتلكاتهم.
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