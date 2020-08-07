شكرا لبحثكم عن خبر مقتل طفلين برصاص راجع في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتل طفلان برصاص راجع في محافظة إب، (وسط اليمن)، في ظل تزايد ضحايا الرصاص العشوائي الراجع في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة علياء عادل محمد، من منطقة "بني مدسم" بمديرية ريف إب، توفيت الثلاثاء جراء إصابتها برصاص راجع في رأسها.

وأضافت المصادر إن طفلا آخر يدعى عبده منصور، من أبناء قرية ضراس العليا بمديرية السياني لقي حتفه متأثراً بإصابته بطلق ناري راجع.

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وكانت أصيبت طفلة نازحة من أبناء محافظة الحديدة، الاثنين، بإصابة بالغة في رأسها جراء سقوط عيار ناري نتيجة رصاص راجع في مدينة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، حالة انفلات أمني وجرائم قتل يومية وسرقة ونهب بالإكراه ووفيات وإصابة للمدنيين بالرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص الحي في الهواء في مناسبات الأعراس ومواكب تشييع صرعى مليشيا الحوثي خلال الست السنوات الماضية.