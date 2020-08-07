شكرا لبحثكم عن خبر مسلح حوثي يذبح مواطناً مسناً في ذمار والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مسلح حوثي، الخميس 6 أغسطس/آب 2020م، بذبح مواطن مسن وسط محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
مصادر محلية قالت لـ "خبر" للأنباء، أن مسلحا حوثيا ينتمي لمحافظة البيضاء أقدم على ذبح مواطن مسن بالقرب من حديقة هران وسط مدينة ذمار، دون معرفة الأسباب.
وأضافت المصادر، أن المواطن المسن ينتمي إلى عزلة بني جبر التابعة لمديرية مغرب عنس، إذا أعتدى عليه المسلح وذبحه بعد عدة طعنات، مستخدماً الجنبية، ليلقى حتفه على الفور.
وبحسب المصادر فإن المسلح أراد ذبح رجل مسن آخر، إلا أنه فشل، حيث تدخل عدد من المواطنين وأمسكوا المسلح الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن المسلح الحوثي كان ينتمي لصفوف تنظيم القاعدة في قيفة رداع، ثم التحق بصفوف مليشيا الحوثي وانتقل للسكن في ذمار.
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