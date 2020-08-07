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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. البحسني يلتقي بمقادمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بمديرية دوعن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمقادمة ومشائخ وأعيان مناطق لبنة والحيسر والدهمة بمديرية دوعن.
وخلال اللقاء الذي حضره عضوا مجلس النواب الشيخ محمد بن مالك والشيخ محمد العمودي، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر، استمع المحافظ البحسني إلى معاناة أهالي المناطق وهمومهم والصعوبات التي تواجه حياتهم اليومية، مطلعاً على مستوى الأوضاع الخدمية في هذه المناطق.
وأشار محافظ حضرموت إلى أن مديرية دوعن تعد من المديريات التاريخية ذات الإرث الثقافي الكبير، مؤكداً أن قيادة السلطة المحلية ستسعى إلى حل الإشكاليات وفقاً والأولوية وبحسب الإمكانيات المتوفرة، في ظل عدم وجود الموازنة، نتيجة ظروف الحرب الحالية.
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